lt;pgt;с поверхности земли бросили вертикально вверх мяч со скоростью 20м/с. на каком расстоинии от земли будет находиться мяч через 3 с?lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt;

Физика

lt;pgt;с поверхности земли бросили вертикально вверх мяч со скоростью 20м/с. на каком расстоинии от земли будет находиться мяч через 3 с?lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt;

Автор: Гость