lt;pgt;с поверхности земли бросили вертикально вверх мяч со скоростью 20м/с. на каком расстоинии от земли будет находиться мяч через 3 с?lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt;

Физика
lt;pgt;с поверхности земли бросили вертикально вверх мяч со скоростью 20м/с. на каком расстоинии от земли будет находиться мяч через 3 с?lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=20 м/с g=10 м/с² t=3 c H-? Движение по вертикали  H=Vot-5t²   H=20*3-5*9=15 м
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