lt;pgt;Составьте пожалуйста 6 сложных предложений со словами: класть, положить, клал, положил, кладу, положу.lt;/pgt;
Русский язык
lt;pgt;Составьте пожалуйста 6 сложных предложений со словами: класть, положить, клал, положил, кладу, положу.lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я положил учебник на стол, а моя сестра его потеряла. 2. Мама сказала положить еду в холодильник, но мне было лень. 3. Я клал кирпичи на печку, но их убрали. 4. Я сказал что положу одежду в стирку, но моя сестрёнка давно это сделала. 5. Нужно всегда класть вещи на своё место, а то они потеряются. 6. Я не кладу специи в суп, потому-что моя дочь их не любит.
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