lt;pgt;в коридоре детского сада стояли велосипеды :дввухколесные и трехколесные.ко??да посчитали рули то их оказалось 7а когда посчитали колеса то их оказалось 18.сколько двухкоесных и сколько трехколесных велосипедов в детском...

Математика

lt;pgt;в коридоре детского сада стояли велосипеды :дввухколесные и трехколесные.ко??да посчитали рули то их оказалось 7а когда посчитали колеса то их оказалось 18.сколько двухкоесных и сколько трехколесных велосипедов в детском саду?lt;/pgt;

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