lt;pgt;в коридоре детского сада стояли велосипеды :дввухколесные и трехколесные.ко??да посчитали рули то их оказалось 7а когда посчитали колеса то их оказалось 18.сколько двухкоесных и сколько трехколесных велосипедов в детском...
Математика
lt;pgt;в коридоре детского сада стояли велосипеды :дввухколесные и трехколесные.ко??да посчитали рули то их оказалось 7а когда посчитали колеса то их оказалось 18.сколько двухкоесных и сколько трехколесных велосипедов в детском саду?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. рулей 7 шт., то и велосипедов 7 шт. Пусть 2-колесных велосипедов х шт., тогда 3-колесных велосипедов 7-х шт. Посчитаем количество колес у велосипедов х*2+(7-х)*3=18 2х+21-3х=18 х=3 - кол-во 2-колесных велосипедов 7-х=7-3=4 - кол-во 3-колесных велосипедов
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MON=95° этот угол делится лучом на две часта так что один из полученнвых углов в2раза больше другово наидите меру каждого из этих углов.