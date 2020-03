lt;pgt;восстанови рассказ Билли, Используй слова (nice, corn,have,go,forest, sweets,like) 1-I am Billy. I live in the English............. 2-I think i am very ............... 3- I .............. got a lot of friends. 4- I ........

Английский язык

lt;pgt;восстанови рассказ Билли, Используй слова (nice, corn,have,go,forest, sweets,like) 1-I am Billy. I live in the English............. 2-I think i am very ............... 3- I .............. got a lot of friends. 4- I .............. to school. I can write. 5- I like ................., honey, jam and cakes. 6- But I don't like cabbage and ................ 7- do you ...................... sweets?lt;/pgt;

