Луч OC делит прямой угол AOB так, что угол AOC на 43 ° больше угла BOC. Найдите величину угла BOC.
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Луч OC делит прямой угол AOB так, что угол AOC на 43 ° больше угла BOC. Найдите величину угла BOC.
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Гость:
Ой, не дописала комментарий. " Но меня лучше проверить, тк эту тему смутно помню".
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