Луч Ао разделил угол КОЛна два угла. Величина одного из них на 45 градусов больше другого другого Найдите эти углы

Математика

Луч Ао разделил угол КОЛна два угла. Величина одного из них на 45 градусов больше другого другого Найдите эти углы

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