Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол COB, если угол AOB равен 155°, а угол AOC на 15° меньше угла COB
Математика
Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол COB, если угол AOB равен 155°, а угол AOC на 15° меньше угла COB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х+15=155 2х=155-15 2х=140 х=140÷2 х=70° угол АОС 2) 70+15=85° Ответ: угол СОВ 85°
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