Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол COB, если угол AOB равен 155°, а угол AOC на 15° меньше угла COB

Математика

Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол COB, если угол AOB равен 155°, а угол AOC на 15° меньше угла COB

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