Луч OE - биссектриса угла AOB ,луч OK - биссектриса угла AOC , угол AOE = 65°. Найдите градусн??ю меру углов BOD и KOD. ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ

Математика
Луч OE - биссектриса угла AOB ,луч OK - биссектриса угла AOC , угол AOE = 65°. Найдите градусн??ю меру углов BOD и KOD. ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ
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