Луч ОС биссектриса развёрнутого угла АОВ. Угол EOF прямой EOC 25. Найдите градусную ме??у углов АОЕ COF и FOB запишите равные углы

Математика
Луч ОС биссектриса развёрнутого угла АОВ. Угол EOF прямой EOC 25. Найдите градусную ме??у углов АОЕ COF и FOB запишите равные углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90-25 = 65-= AOE COF = 90-25 = 65 = AOE                                                                                90-65 = 25=FOB 2)EOC = FOB COF = AOE AOC = COB = EOF
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