Луч ОС– биссектриса угла АОВ. Луч ОD- биссектриса угла АОС.(рисунок 25) Найдите уго?? ВОD, если угол АОD =20°
Геометрия
Луч ОС– биссектриса угла АОВ. Луч ОD- биссектриса угла АОС.(рисунок 25) Найдите уго?? ВОD, если угол АОD =20°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо ∠AOD=20° то ∠DOC=теж 20° тоді ∠COB=40° тоді 40°+20°=60°-∠DOB
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