Луч падает на поверхность раздела воздуха и среды под углом 45градусов.Угол преломления равен 32 градусам.Определите значениепоказателя приломления среды. О какой среде идет речь? Показатель преломления воздуха принять равным 1.
Физика
Луч падает на поверхность раздела воздуха и среды под углом 45градусов.Угол преломления равен 32 градусам.Определите значениепоказателя приломления среды. О какой среде идет речь? Показатель преломления воздуха принять равным 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=sina/sinb n=sin45°/sin32° n=0,85/0,55=1,55 среда - кварц
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