Луч падает на поверхность раздела воздуха и среды под углом 45градусов.Угол преломления равен 32 градусам.Определите значениепоказателя приломления среды. О какой среде идет речь? Показатель преломления воздуха принять равным 1.

Физика

Луч падает на поверхность раздела воздуха и среды под углом 45градусов.Угол преломления равен 32 градусам.Определите значениепоказателя приломления среды. О какой среде идет речь? Показатель преломления воздуха принять равным 1.

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