Луч света переходит из стекла в воду.Угол падения луча на границу раздела этих сред составляет 30 градусов.Найдите угол преломления и предельный угол полного отражения,если аб солютные показатели преломления стекла и воды равны n стекла=1.51 n воды = 1.33