Луч света переходит из стекла в воду.Угол падения луча на границу раздела этих сред составляет 30 градусов.Найдите угол преломления и предельный угол полного отражения,если аб солютные показатели преломления стекла и ...
Луч света переходит из стекла в воду.Угол падения луча на границу раздела этих сред составляет 30 градусов.Найдите угол преломления и предельный угол полного отражения,если аб солютные показатели преломления стекла и воды равны n стекла=1.51 n воды = 1.33
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Sina/sinb=n2/n1 sinb=n1*sina/n2=1,5*0,5/1,33=34,5 градусов Для стекла sina0=1/1,51=0,662 a0=42 градуса