Луч света выходит из скипидара в воздух. Предельный угол полного отражения для этого луча равен =30. Найдите скорость распространения света в скипидаре. С полным решением р ебятки!
Луч света выходит из скипидара в воздух. Предельный угол полного отражения для этого луча равен =30. Найдите скорость распространения света в скипидаре. С полным решением р ебятки!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Находим показатель преломления скипидара: sinb=1/n n=1/sinb=1/0,5=2 Скорость в скипидаре находим из соотношения n=c/V V=c/n=3*10^8/2=1,5*10^8 м/с