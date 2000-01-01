Любая дорога ведёт к храму. Обьясните
Разное
Любая дорога ведёт к храму. Обьясните
Ответ(ы):
Гость:
Куда ты не пойдешь и что ты б в не согрешил все ровно будешь каится в этом и твоя дорога приведет к храму
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