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Любая дошедшая до нас частица прошлого
Любая дошедшая до нас частица прошлого
Ответ(ы):
Ответил Гость:
любая дошедшая до нашего времени частица прошлого - артефакт
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