"Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек." помогите написать объяснение этой афориз мы!!

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"Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек." помогите написать объяснение этой афориз мы!!

Автор: Гость