"Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек." помогите написать объяснение этой афориз мы!!
Разное
"Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек." помогите написать объяснение этой афориз мы!!
Ответ(ы):
Гость:
Без любви нет жизни,даже мудрый человек против неё бессилен.
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