любой квадрат является прямоугольником.У квадрата 4 оси симметрии.Значит, у любого прямоугольника тоже 4 оси симметрии.Верен ли ход рассуждений и вывод?

Математика
любой квадрат является прямоугольником.У квадрата 4 оси симметрии.Значит, у любого прямоугольника тоже 4 оси симметрии.Верен ли ход рассуждений и вывод?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это верно, но суть квадрата в том что в нем все стороны равны, а значит прямоугольник это вид квадрата с неравными сторонами.
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