Люда нашла 10 белых грибов ,а Артём -на 3 гриба меньшие. найди и подчеркни вопрос к этому условию,при ответе который задача будет решаться в два действия. 1) Сколько грибов на шёл Артём? 2)На сколько больше грибов наш...

Люда нашла 10 белых грибов ,а Артём -на 3 гриба меньшие. найди и подчеркни вопрос к этому условию,при ответе который задача будет решаться в два действия. 1) Сколько грибов на шёл Артём? 2)На сколько больше грибов нашла Люда,чем Артём? 3) Сколько всего грибов нашли Люда и Артём ? Запиши ответ на вопрос задачи: