Люди? Боюсь написать что-то не то.. Дайте письменный развёрнутый ответ на вопрос, какой тип речи(повествование, описание, рассуждение) ВЫ будите использовать при написании соч инения-миниатюры на основе текста В. Драг...

Люди? Боюсь написать что-то не то.. Дайте письменный развёрнутый ответ на вопрос, какой тип речи(повествование, описание, рассуждение) ВЫ будите использовать при написании соч инения-миниатюры на основе текста В. Драгунского "Девочка на шаре" по теме "Хорошо, что так бывает!"?