Люди! Будьте добры, ПОМОГИТЕ!!!Оставьте рассказ по любой пословице: 1)Кашу Маслом не испортишь. 2)Не рой другому яму, Сам в неё попадешь. 3) Ку й железо, пока горячо. 4) Поспешишь, людей насмешишь. 5) Из песни слова не выкинешь. ПОМОГИТЕ!!! ПРОШУ! Я НА ВАС НЕ ОРУ. НУ ПОЖАЛУЙСТА!

Каша . Жил - был один мальчик . Он ужасно не любил кашу. у него было 2 сестры , вот они любили обожали кашу . Как - то раз мать сварила кашу .Вкусную при вкусную ! Мама наложила девочкам каши. Девочки уплетали за обе щоки ! Наложила Вити ему не понравилась. Девочки говорят : ты чего Витя ? Вкусная же кашка ! С маслецом! - уговаривали девочки Витю что - бы он ел . Витя думал что - же придумать что- бы девочки от него отстали. витя говорит : Да она эта ваша каша с маслом не вкусная ! Вот без масла мне бы понравилась ! Девчонки говорят - Кашу маслом не испортишь ! Ясно ? Ясно - сказал Витя , и после этого уплетал кашу