ЛЮДИ Кто тут из вас знает химию? Помогите,прошу. Вот задача: На чашах весов уравновесили два стакана соляной кислоты одинаковой концентрации.В один из них опустили 4,2 г пи щевой соды,которая полностью прореагировала с кислотой.Какую массу железа нужно добавить во второй стакан,чтобы чашки весов остались в равновесии? ЗАРАНЕЕ.СПАСИБО,ОГРОМНОЕ.