Люди помогайте 6 6 6 6=7 нужно поставить знаки действий и скобки
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Люди помогайте 6 6 6 6=7 нужно поставить знаки действий и скобки
Ответ(ы):
Гость:
6:6+6+6-6=7 мне кажется так
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