ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!! КАКОЙ СМЫСЛ У ПОСЛОВИЦЫ ГОВОРИТЬ НЕ ДУМАЯ,ЧТО СТРЕЛЯТЬ НЕ ЦЕЛЯСЬ,МИНИМУМ ПОЛ СТРАНИЦЫ ПРОШУ ЛЮДИ.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!! КАКОЙ СМЫСЛ У ПОСЛОВИЦЫ ГОВОРИТЬ НЕ ДУМАЯ,ЧТО СТРЕЛЯТЬ НЕ ЦЕЛЯСЬ,МИНИМУМ ПОЛ СТРАНИЦЫ ПРОШУ ЛЮДИ.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Не думая мы можем сказать,что попала. Задеть раны и обидеть человека. А может случайно разболтать секрет. Не целясь , куда попадет. Мы словами стреляем в человека. Перед тем как, что-то говорить подумай! Чтобы не ранить близкого теье человека