люди, помогите, плиззззз...мне нужно сочинение на тему "памятные места Узбекистана"

Узбекистан занимает обширные про­странства — от плато Устюрт на западе до периферии Тянь-Шаня и Памиро-Алая на востоке. Узбекистан имеет значитель­ную протяженность с севера на юг и с запада на восток и находится в зонах пустынь, причем южная часть республи­ки — в зоне субтропических (с зимней вегетацией) эфемеровых пустынь. Перепад абсолютных высот в Узбеки­стане составляет больше 4400 м: от 4643 м на юго-востоке до 47 м ниже уровня моря заходящей в Каракалпакию Сары-камышской котловины (ныне — озера). Подавляющая часть территории относит­ся к Туранской равнине и не отличается большими контрастами высот.На территории Узбекистана встреча­ются и пустынные равнины, среди кото­рых выделяется обширная пустыня Кызылкум, и горы с высотно-зональным размещением ландшафтов, и невысокие останцовые поднятия, и внутренние водо­емы, самый крупный из которых — Аральское море. Сложность рельефа, особенности широтного и высотного по­ложения обеспечивают значительную пестроту ландшафтного облика территории.В целом природа республики испытала сильное воздействие деятельности чело­века, и доля культурных и преобразован­ных ландшафтов в Узбекистане особенно велика