люди, помогите, плиззззз...мне нужно сочинение на тему "памятные места Узбекистана"
люди, помогите, плиззззз...мне нужно сочинение на тему "памятные места Узбекистана"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Узбекистан занимает обширные пространства — от плато Устюрт на западе до периферии Тянь-Шаня и Памиро-Алая на востоке. Узбекистан имеет значительную протяженность с севера на юг и с запада на восток и находится в зонах пустынь, причем южная часть республики — в зоне субтропических (с зимней вегетацией) эфемеровых пустынь. Перепад абсолютных высот в Узбекистане составляет больше 4400 м: от 4643 м на юго-востоке до 47 м ниже уровня моря заходящей в Каракалпакию Сары-камышской котловины (ныне — озера). Подавляющая часть территории относится к Туранской равнине и не отличается большими контрастами высот.На территории Узбекистана встречаются и пустынные равнины, среди которых выделяется обширная пустыня Кызылкум, и горы с высотно-зональным размещением ландшафтов, и невысокие останцовые поднятия, и внутренние водоемы, самый крупный из которых — Аральское море. Сложность рельефа, особенности широтного и высотного положения обеспечивают значительную пестроту ландшафтного облика территории.В целом природа республики испытала сильное воздействие деятельности человека, и доля культурных и преобразованных ландшафтов в Узбекистане особенно велика