Лыжник прошел 200 м.Это составило пятую часть всей дистанции.Чему равно расстояние от старта до финиша?

Математика
Лыжник прошел 200 м.Это составило пятую часть всей дистанции.Чему равно расстояние от старта до финиша?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 м-20% х м-100% х м=1000 Ответ 1000 метров
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