Лыжник прошел 200 м.Это составило пятую часть всей дистанции.Чему равно расстояние от старта до финиша?
Математика
Лыжник прошел 200 м.Это составило пятую часть всей дистанции.Чему равно расстояние от старта до финиша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 м-20% х м-100% х м=1000 Ответ 1000 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одномхозяйстве 112коров а в другом 95коров во втором хозяйстве на корм за сутки из??асходовали на 272кг сена меньше чем в первом.сколько сена изр...