Лыжник прошел сначала 12 километров а потом 70 метров а потом еще 23 километра 300 метров все это расстояние он преодолел за 3 часа За какое время он пройдет 48 километров двигаясь с такой же скоростью

Математика

Лыжник прошел сначала 12 километров а потом 70 метров а потом еще 23 километра 300 метров все это расстояние он преодолел за 3 часа За какое время он пройдет 48 километров двигаясь с такой же скоростью

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