Лыжник прошел сначала 12 километров а потом 70 метров а потом еще 23 километра 300 метров все это расстояние он преодолел за 3 часа За какое время он пройдет 48 километров двигаясь с такой же скоростью
Математика
Лыжник прошел сначала 12 километров а потом 70 метров а потом еще 23 километра 300 метров все это расстояние он преодолел за 3 часа За какое время он пройдет 48 километров двигаясь с такой же скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t (12700+23300):3=12000 м/ч = 12 км/ч t=S:v 48:12=4 ч Ответ: за 4 часа лыжник пройдет 48 км
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