Лыжники двигались со скоростью 18 км в час .Какое расстояние они прошли за 3 ч скорость товарного поезда 49 км в час .Сколько километров пройдёт он за 5 ч. Туристы ехали на автобусе со скоростью 56км в час .Какое расстояние ...
Математика
Лыжники двигались со скоростью 18 км в час .Какое расстояние они прошли за 3 ч скорость товарного поезда 49 км в час .Сколько километров пройдёт он за 5 ч. Туристы ехали на автобусе со скоростью 56км в час .Какое расстояние туристы проехали за 3 ч. Пассажирский самолёт летел со скоростью 420км в час .Он был в пути 4 ч .Сколько километров пролетел самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
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Задача 1. 18×3=54. Ответ:54 км Задача 2 49×5=245 Ответ:245 км Задача 3 56×3=168 Ответ:168 км Задача 4 420×4=1680 Ответ:1680 км
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