Лыжники двигались со скоростью 18 км в час .Какое расстояние они прошли за 3 ч скорость товарного поезда 49 км в час .Сколько километров пройдёт он за 5 ч. Туристы ехали на автобусе со скоростью 56км в час .Какое расстояние ...

Математика

Лыжники двигались со скоростью 18 км в час .Какое расстояние они прошли за 3 ч скорость товарного поезда 49 км в час .Сколько километров пройдёт он за 5 ч. Туристы ехали на автобусе со скоростью 56км в час .Какое расстояние туристы проехали за 3 ч. Пассажирский самолёт летел со скоростью 420км в час .Он был в пути 4 ч .Сколько километров пролетел самолёт?

Автор: Гость