Лыжники шли до места назначения три дня.За 7 ч первого дня они прошли 70 км,за 5 ч вто??ого дня 60 км и за 6 ч третьего дня 48 км.С какой скоростью в какой день они двигались? Сколько километров за три дня прошли лыжники?

Математика

Лыжники шли до места назначения три дня.За 7 ч первого дня они прошли 70 км,за 5 ч вто??ого дня 60 км и за 6 ч третьего дня 48 км.С какой скоростью в какой день они двигались? Сколько километров за три дня прошли лыжники?

Автор: Гость