Лыжники шли до места назначения три дня.За 7 ч первого дня они прошли 70 км,за 5 ч вто??ого дня 60 км и за 6 ч третьего дня 48 км.С какой скоростью в какой день они двигались? Сколько километров за три дня прошли лыжники?

Математика
Лыжники шли до места назначения три дня.За 7 ч первого дня они прошли 70 км,за 5 ч вто??ого дня 60 км и за 6 ч третьего дня 48 км.С какой скоростью в какой день они двигались? Сколько километров за три дня прошли лыжники?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день 14 км/ч. 2 день 12 км/ч.3 день 8 км/ч.
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