Міні-проект на тему "Квіти в моєму житті"

Квіти-це прекрасний подарунок природи.Ще з давніх часів квіти в житті людей грали величезну роль.Вони завжди асоціювалися з любов*ю,радістю,гарним настроєм і бадьорість.Наші предки дарували квіти не тільки у свята,а також і в будні дні,бо вірили,що магія квітів здатна навіть хвору людину підняти на ноги.Я впевнена,що квіти наймиліший і прекрасніший подарунок,адже вони не тільки роблять наше життя яскравішим,вони також сприяють очищеню і оздоровленню повітря навколо нас,наповнюючи його киснем,тонким і ніжним ароматом.Вчені довели ,що ці прекрасні створіння вміють поглинати негативну енергію,натомість віддаючи позитивно заряджені частинки.Лише згадайте посмішки і радість людей,яким ви дарували квіти..