міні проект зелена аптека

. Читання оповідання Б. Вовка «Зелена аптека» Зелена аптека Мишко з дідусем мало не щодня бувають у лісі. Дідусь тут як удома. Усе знає. Де треба шукати ягоди. Де ховаються гриби. Добре знається на травах і квітах. Якось сказав дідусь, що ліс — то зелена аптека. І цим дуже здивував Мишка. Зелена аптека? Чому це ліс — аптека? А дідусь усміхнувся та й мовив: — Почекай, онучку, побачиш чому. Йдуть вони лісом навесні — квітнуть конвалії. Дід і каже: — Приглянься-но, Михайлику, до цієї квітки. Гарненька. Духмяна. Та ще й цілюща. З неї ліки готують. Для тих, у кого серце хворе. Ідуть лісовою стежкою дідусь з онуком улітку. — Придивляйся до квіток, до трав, онучку, придивляйся. Бачиш, деревій цвіте, а отам, де метелик, лісові калачики. Великої цілющої сили й ці квіти. Ось на краєчку стежки помітили листя подорожника. Дід зупиняє онука: — Обережніше ступай, Мишко, та запам’ятай: ця рослина до стежок і доріг тулиться. Тому й зветься подорожником. Непоказний він, а людині справжній друг. Знадобиться зупинити кров, загоїти рану — стане подорожник у пригоді. Бачиш, як багато цілющих трав, квітів у лісі? Тепер розумієш, чому називають ліс зеленою аптекою? — Про які цілющі рослини ви дізналися? 2. Робота над загадками про лікарські рослини ********************************** Стоять на галявині сестрички Золотії очі, білі косички. (Ромашка) ********************************** Як припустить теплий дощик, Я згорнусь в зелений кошик. А коли година гожа, Я на сонце в небі схожа. (Кульбаба) ********************************** Викупана в сонечку Стоїть собі донечка. Бджоли сонячний медок Дістають з її квіток. (Липа) ********************************** Що то за рослина, Що вбиває звіра? (Звіробій) ********************************** Розкажу я вам до діла: Жовтий сік у цього зілля І квітки — жовтогарячі, Має він таку задачу: Рани людям лікувать Всі про це повинні знать. (Чистотіл) ********************************** Стоїть, коливається, Головою величається, А торкнеш — кусається. (Кропива) ********************************** Лікує хвороби шлунка, кашель, гоїть рани Листячко довгасте з жилками-нитками Можеш ти прикласти до своєї рани. Вздовж доріг, стежинок я люблю рости, Скрізь мене побачиш, де крокуєш ти. (Подорожник) 3 Легенда про цілющу ромашку У бідної жінки захворів син. Грошей на ліки в неї не було, і вона ходила по степу й збирала всі рослини, які хто порадить. Одного разу вона зустріла бабусю, яка несла в руках пучок білих пахучих квітів. Почувши про горе матері, бабуся простягла їй квіти: «Зроби з них відвар і напої синочка». «А як же звуться ці квіти?» — запитала жінка. «Як вилікується синок, то й назвеш їх ім’ям свого сина». Хлопчика звали Романом, тож мати, напуваючи його відваром, промовляла: «Пий, синочку, ромашку і будеш здоровим!».