Міні-твір "Квітень" з відокремленими прикладками

Квітень, залитий холодними березневими слізьми, раптово посміхнувся мені лагідним сонячним променем, першим провісником тепла, і поманив зеленою свіжістю трав і весняних квітів. Ще не просохли дзеркальні калюжі на асфальті, ще подекуди в затінених новобудовами двориках залишилися брудно-білі тоскні снігові плями, та я тепер відчуваю напевно: Весна ,уквітчана квітневим серпанком блакитноока краля, прийшла в моє місто. І так хочеться вдихнути її запахи, почути пташині трелі, пробачити зимові незгоди й насолодитися неповторною квітневою красою.