Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
місце уяви фантазії романтичності в житті сучасної людини0
місце уяви фантазії романтичності в житті сучасної людини0
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У людині все має бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки ...
Похожие вопросы
Твір:"Безсмертя і добро, вічність і краса-основа життя людини на Щемлі"(за вивченими творами) 1. Тореадор із Васюківки 2. Митькозавр 3. Таємне ...
в тепловом двигателе температура холодильника составляет 0 градусов цельсия,а температура нагревателя равна 3073К.Определите мксимальный возможный ...
Биссектрисы углов С и D трапеции ABCD пересекаются в точке Р, лежащей на стороне АВ. Докажите, что точка Р равноудалена от прямых BC,CD и AD ...
В основании прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 лежит параллелограмм ABCD, у которого BD перпендикулярно AB, AB=3, BD=4, плоскость AB1C1 составляе...
1)Какие обстоятельства оказали решающее воздействие на внутреннюю политику Александра III?2)Выделите основные направления внутренней политики Алекс...
Большая страна,граничащая только с Калининградской областью России?
напишите сочинение о том таким вы представляете рассказчика по предлагаемому плану:1)кто такой рассказчик.2)как он относится к товарищам по классу....
Составьте пожалуйста короткий диалог с товарищем о каком -нибудь литературном произведении(кинофильме). Заранее спасибо)
Выпиши причастия,выполни их морфологический разбор.Уже вечереет.Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч,покрывающих небо и вдруг багряным ...
1)В какой части Евразии течет Енисей? (Хуанхэ, Ганг, Тигр)2) Где берет начало? Куда впадает?(Енисей,Хуанхэ, Ганг, Тигр) 3)В каком направлении теч...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск