місце уяви фантазії романтичності в житті сучасної людини0

місце уяви фантазії романтичності в житті сучасної людини0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У людині все має бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки ... 
Похожие вопросы