М 2, б 2, м 3, б 3 от ноты факс диез. Помогите пожалуйста.Вверх. Срочно!!!
Разное
М 2, б 2, м 3, б 3 от ноты факс диез. Помогите пожалуйста.Вверх. Срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
М2: фа# - соль. Полтона. Б2: фа# - соль#. Тон. М3: фа# - ля. Полтора тона. Б3: фа# - ля#. Два тона.
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