М 2, б 2, м 3, б 3 от ноты факс диез. Помогите пожалуйста.Вверх. Срочно!!!

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М 2, б 2, м 3, б 3 от ноты факс диез. Помогите пожалуйста.Вверх. Срочно!!!

Автор: Гость