(m-4789)+89=6004 скажите пожайлуста
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(m-4789)+89=6004 скажите пожайлуста
Ответ(ы):
Гость:
М-4789=6004-89 м=6004-89+4789 м= 10704 проверка 10704-4789+89=6004 6004=6004
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