Маган мына создерге сойлем курап бересыздерме? Сыздерге алгысымды айтам! Мне на ??тих слов придумайте предлог? Я вам скажу спасибо, за эти предлог на эти: descride, fantastic, expensive ,complin about. На эти пожалуйста) Бу...
Английский язык
Маган мына создерге сойлем курап бересыздерме? Сыздерге алгысымды айтам! Мне на ??тих слов придумайте предлог? Я вам скажу спасибо, за эти предлог на эти: descride, fantastic, expensive ,complin about. На эти пожалуйста) Буду рада
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Гость:
Шта простите непонятно!
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