Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоимости покупки десяток яиц стоит магазин 55 рублей а пенсионер заплатил з а них 51 рубль 15 копеек сколько процентов составляет скидка для п...

Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от стоимости покупки десяток яиц стоит магазин 55 рублей а пенсионер заплатил з а них 51 рубль 15 копеек сколько процентов составляет скидка для пенсионера

Обычная цена - 55р, это 100%, сразу в копейки переведём, чтоб можно было считать - 5500 копеек. Пенсионер заплатит 51 рубль 15 копеек, или 5115 копеек, это х процентов. Составим пропорцию: 5500/100=5115х. Откуда х=100*5115/5500=93%. То есть пенсионер заплатит 93% от изначальной цены, значит, его скидка 100-93=7%. Буду очень благодарна за Лучший ответ ^^