Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количествой процентов от цены покупки. Упаковка пельменей стоит в магазине 60 руб. Пенсионер заплатил за упаковку пельменей 54 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенси...

Алгебра
Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количествой процентов от цены покупки. Упаковка пельменей стоит в магазине 60 руб. Пенсионер заплатил за упаковку пельменей 54 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60р = 100% 6р = х% х= 6*100/60= 10%  Ответ: 10%
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