Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количествой процентов от цены покупки. Упаковка пельменей стоит в магазине 60 руб. Пенсионер заплатил за упаковку пельменей 54 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенси...

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Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количествой процентов от цены покупки. Упаковка пельменей стоит в магазине 60 руб. Пенсионер заплатил за упаковку пельменей 54 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров?

Автор: Гость