Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количествой процентов от цены покупки. Упаковка пельменей стоит в магазине 60 руб. Пенсионер заплатил за упаковку пельменей 54 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенси...
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Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количествой процентов от цены покупки. Упаковка пельменей стоит в магазине 60 руб. Пенсионер заплатил за упаковку пельменей 54 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров?
Ответ(ы):
Гость:
60р = 100% 6р = х% х= 6*100/60= 10% Ответ: 10%
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