Магазин открывается в 10:00 утра перерыв с 14:00 до 15:00 магазин закрывается в 20:00 ноль-ноль открытие в магазин 9:00 утра в половине второго дня в 4:00 дня в 9:00 вечера
Разное
Магазин открывается в 10:00 утра перерыв с 14:00 до 15:00 магазин закрывается в 20:00 ноль-ноль открытие в магазин 9:00 утра в половине второго дня в 4:00 дня в 9:00 вечера
Ответ(ы):
Гость:
не открывается в 3:00 дня
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