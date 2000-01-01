Магазин открывается в 10:00 утра перерыв с 14:00 до 15:00 магазин закрывается в 20:00 ноль-ноль открытие в магазин 9:00 утра в половине второго дня в 4:00 дня в 9:00 вечера

Разное

Магазин открывается в 10:00 утра перерыв с 14:00 до 15:00 магазин закрывается в 20:00 ноль-ноль открытие в магазин 9:00 утра в половине второго дня в 4:00 дня в 9:00 вечера

Автор: Гость