Магазин приобрёл июля продажи продажи 500кг сахарного песка. в первый день было продано 34% этого количества , а во второй -60% остатка. какое количество сахарного песка было продано за два дня?
Математика
Магазин приобрёл июля продажи продажи 500кг сахарного песка. в первый день было продано 34% этого количества , а во второй -60% остатка. какое количество сахарного песка было продано за два дня?
Ответ(ы):
Гость:
Решение. 500*0,34=170кг - продано в первый день 500-170=330кг - остаток 330*0,6=198кг - продано во второй день 170+198=368кг - продано за 2 дня. Ответ: за два дня было продано 368 кг сахарного песка.
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