Магазин приобрёл июля продажи продажи 500кг сахарного песка. в первый день было продано 34% этого количества , а во второй -60% остатка. какое количество сахарного песка было продано за два дня?

Математика

Магазин приобрёл июля продажи продажи 500кг сахарного песка. в первый день было продано 34% этого количества , а во второй -60% остатка. какое количество сахарного песка было продано за два дня?

Автор: Гость