Магазин привезли в одинаковых коробках 90 кг пряников и 150 килограмм печенья пряни??ов было 18 коробок сколько всего коробок с пряниками печенья привезли в магазин
Математика
Магазин привезли в одинаковых коробках 90 кг пряников и 150 килограмм печенья пряни??ов было 18 коробок сколько всего коробок с пряниками печенья привезли в магазин
Ответ(ы):
Гость:
90÷18=5 240÷5=48 кор)))))))
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