Магазин привезли в одинаковых коробках 90 кг пряников и 150 килограмм печенья пряни??ов было 18 коробок сколько всего коробок с пряниками печенья привезли в магазин

Математика

Магазин привезли в одинаковых коробках 90 кг пряников и 150 килограмм печенья пряни??ов было 18 коробок сколько всего коробок с пряниками печенья привезли в магазин

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