Магазин продал за день 20 банок вешёвого компота из 13 таких же банок персикового компота. Компота из вишен было продано на 21 л больше,чем компота из персиков.Сколько литров компота каждого сорта продали за день?

Математика

Магазин продал за день 20 банок вешёвого компота из 13 таких же банок персикового компота. Компота из вишен было продано на 21 л больше,чем компота из персиков.Сколько литров компота каждого сорта продали за день?

Автор: Гость