Магазин продал за день 20 банок вешёвого компота из 13 таких же банок персикового компота. Компота из вишен было продано на 21 л больше,чем компота из персиков.Сколько литров компота каждого сорта продали за день?

Математика
Магазин продал за день 20 банок вешёвого компота из 13 таких же банок персикового компота. Компота из вишен было продано на 21 л больше,чем компота из персиков.Сколько литров компота каждого сорта продали за день?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
====================================================== 1) 20-13= 7(банок) - 21 литр. 2) 21:7=3(литра) - в одной банке. 3) 20 х 3=60 (литров) - было продано вишневого компота. 4)13 х 3=39(литров) -  было продано персикового компота. Ответ: 60 литров вишневого ; 39 литров персикового. ======================================================
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