Магазин за 3 дня продал 1240,8 сахара. в первый день было продано 543 кг сахара . во втор??й в 2 раза больше чем в 3. сколько килограммов было продано в 3 день

Математика

Магазин за 3 дня продал 1240,8 сахара. в первый день было продано 543 кг сахара . во втор??й в 2 раза больше чем в 3. сколько килограммов было продано в 3 день

Автор: Гость