Магазин за 3 дня продал 1240,8 сахара. в первый день было продано 543 кг сахара . во втор??й в 2 раза больше чем в 3. сколько килограммов было продано в 3 день
Математика
Магазин за 3 дня продал 1240,8 сахара. в первый день было продано 543 кг сахара . во втор??й в 2 раза больше чем в 3. сколько килограммов было продано в 3 день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в 3 день было продано х кг сахара значит во 2 день было продано 2х кг сахара в 1 день было продано 543кг сахара получим уравнение- х+2х+543=1240.8 кг сахара 3х=1240.8- 543 3х= 697.8 кг х= 232.6 кг сахара было продано в 3 день
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