Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за штуку и продает с н??ценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в этом магазине на 1000 рублей?

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ 1) Сколько составляет наценка? (120·20%) = 120·0,2 = 24 (рубля) 2) Сколько стоит горшок с наценкой? 120+24 = 144 (рубля) 3) Сколько горшков можно купить на 1000 рублей? (Разделим 1000 на 144, чтобы узнать) : 1000:144 = 6 горшков (остаток 136 рублей) Смысл ответа в том, что можно купить 6 горшков, при этом останется 136 рублей. Ответ: 6 горшков --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ РЕШЕНИЕ 1) Сколько листов нужно в офис на 4 недели? 1200·4 = 4800 (листов) 2) Сколько нужно пачек? (Разделим 4800 на 500 с остатком, чтобы узнать) : 4800:500 = 9 пачек (остаток 300 листов) Смысл ответа в том, что если мы купим 9 пачек, то нам не хватит еще 300 листов. Для того, чтобы их хватило, нужно докупить еще одну пачку - итого нужно будет 9+1=10 пачек. Ответ: 10 пачек