магазине в первый деньпродал 35%,во второй день -28% всех овощей, а в третий день-оставшиеся 333кг . Сколько килограммов овощей было в магазине первоночально

В 1 день - 35 % Во 2 день - 28 % В 3 день - 333 кг Было - ? 1)35+28=63 (%)-за два дня 2)100-63=37 (%)-за 3 день 3)333/37=9 (кг)-1 % 4)9*35=315 (кг)-в 1 день 5)9*28=252 (кг)-во 2 день 6)315+333+252=900 (кг)-было в магазине первоначально Ответ: 900 кг было первоначально!