Магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым проводником, в течение 0,1 с равномерно уменьшается от 0,2 Вб до 0,1 Вб. Если сопротивление проводника 0,2 Ом, то сила тока в нём?

Физика

Магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым проводником, в течение 0,1 с равномерно уменьшается от 0,2 Вб до 0,1 Вб. Если сопротивление проводника 0,2 Ом, то сила тока в нём?

Автор: Гость