Магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым проводником, в течение 0,1 с равномерно уменьшается от 0,2 Вб до 0,1 Вб. Если сопротивление проводника 0,2 Ом, то сила тока в нём?

Физика
Магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым проводником, в течение 0,1 с равномерно уменьшается от 0,2 Вб до 0,1 Вб. Если сопротивление проводника 0,2 Ом, то сила тока в нём?
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