Магнитный поток пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно убывает в течение 0,2 с до нуля. Возникающая в контуре ЭДС индукции составляет 0,6 В. Определите максимальное значение магнитного потока. С подробным решени...
Физика
Магнитный поток пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно убывает в течение 0,2 с до нуля. Возникающая в контуре ЭДС индукции составляет 0,6 В. Определите максимальное значение магнитного потока. С подробным решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Δt = 0,2 с Ф₂ = 0 Ei = 0,6 В Ф₁ - ? Запишем закон электромагнитной индукции Ei = - ΔФ / Δt = - (Ф₂ - Ф₁) / Δt => Ф₂ - Ф₁ = - Ei *Δt => Ф₁ = Ф₂ + Ei*Δt Ф₁ = 0 + 0,6 В * 0,2 с = 0,12 Вб
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