Магнитный поток пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно убывает в течение 0,2 с до нуля. Возникающая в контуре ЭДС индукции составляет 0,6 В. Определите максимальное значение магнитного потока. С подробным решени...

Физика

Магнитный поток пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно убывает в течение 0,2 с до нуля. Возникающая в контуре ЭДС индукции составляет 0,6 В. Определите максимальное значение магнитного потока. С подробным решением пожалуйста

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