Максим , Иван , и Игорь получили за работу 350 литов. Сколько денег должен получить к??ждый из мальчиков , если максим работал 10 часов , иван - 12 часов, игорь 13 часов

Математика

Максим , Иван , и Игорь получили за работу 350 литов. Сколько денег должен получить к??ждый из мальчиков , если максим работал 10 часов , иван - 12 часов, игорь 13 часов

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