Максим , Иван , и Игорь получили за работу 350 литов. Сколько денег должен получить к??ждый из мальчиков , если максим работал 10 часов , иван - 12 часов, игорь 13 часов
Математика
Максим , Иван , и Игорь получили за работу 350 литов. Сколько денег должен получить к??ждый из мальчиков , если максим работал 10 часов , иван - 12 часов, игорь 13 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+12+13=35ч работали 3 350:35=10лит поровну 10×10=100лит получил 1 10×12=120лит получил 2 10×13=130лит получил 3
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