Максим спешит в школу и идет со скоростью 6 км\ч .Успеет ли Макстм дойти до школы за 20 мин ,если его дом находится на растоянии 1 км от неё

Математика

Максим спешит в школу и идет со скоростью 6 км\ч .Успеет ли Макстм дойти до школы за 20 мин ,если его дом находится на растоянии 1 км от неё

Автор: Гость