Максим спешит в школу и идет со скоростью 6 км\ч .Успеет ли Макстм дойти до школы за 20 мин ,если его дом находится на растоянии 1 км от неё
Математика
Максим спешит в школу и идет со скоростью 6 км\ч .Успеет ли Макстм дойти до школы за 20 мин ,если его дом находится на растоянии 1 км от неё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 мин ; 20 мин = 1/3 час За 20 мин Максим может пройти : 6 * 1/3 = 2 км Ответ : Максим успеет дойти в школу без опаздания
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