Максимальный объем аммиака, который теоретически может быть получен исходя из 40 литров азота и 30 литров водорода, при нормальных условиях составит в опросительный знак
Максимальный объем аммиака, который теоретически может быть получен исходя из 40 литров азота и 30 литров водорода, при нормальных условиях составит в опросительный знак
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Исходя из задачи определяем, что аммиак в избытке , нужен водород его кол-во v(H2)=V/Vm=30л/22,4л/моль=1,34 моль. По уравнению N2+3H2=2NH3 исходя из пропорции 1,34/3=v(NH3)/2. v(NH3)=0,89 моль V(NH3)=v*Vm=0,89моль*22,4 л/моль=19,94л Ответ: V(NH3)=19,94 литров.