Мальчик идет по прямолинейному участку шоссе за 1 час он прошёл 5 км,за последующие 0,2 ч-2км. Определите скорость движения мальчика.Если можете то с Дано: Решение: Вычисление:

Физика

Мальчик идет по прямолинейному участку шоссе за 1 час он прошёл 5 км,за последующие 0,2 ч-2км. Определите скорость движения мальчика.Если можете то с Дано: Решение: Вычисление:

Автор: Гость