Мальчик идет по прямолинейному участку шоссе за 1 час он прошёл 5 км,за последующие 0,2 ч-2км. Определите скорость движения мальчика.Если можете то с Дано: Решение: Вычисление:
Физика
Мальчик идет по прямолинейному участку шоссе за 1 час он прошёл 5 км,за последующие 0,2 ч-2км. Определите скорость движения мальчика.Если можете то с Дано: Решение: Вычисление:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t1=1час s1=5 км t2=0,2 ч s2=2 км найти v Решение v1=s1 : t1 v1 = 5: 1 v1= 5км/ч v2=s2 : t2 v2= 2 : 0,2 v2= 10 км/ч средняя скорость (5+10):2= 7,5 км/ч
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